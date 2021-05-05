ABD’nin rulo levha ithalatı Mart ayında %2,8 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 09:15:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Mart ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayına kıyasla %2,8 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %24,8 artışla 77.466 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 56,6 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 38,6 milyon $’a kıyasla 65,4 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 44.131 mt’a ve geçen yılın Mart ayında yapılan 62.097 mt’a kıyasla 56.851 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 10.676 mt ile Güney Kore, 3.959 mt ile Japonya, 1.815 mt ile İsveç ve 1.015 mt ile Arjantin takip etti