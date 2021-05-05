﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ithalatı Mart ayında %2,8 arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 09:15:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Mart ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayına kıyasla %2,8 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %24,8 artışla 77.466 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 56,6 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 38,6 milyon $’a kıyasla 65,4 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 44.131 mt’a ve geçen yılın Mart ayında yapılan 62.097 mt’a kıyasla 56.851 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 10.676 mt ile Güney Kore, 3.959 mt ile Japonya, 1.815 mt ile İsveç ve 1.015 mt ile Arjantin takip etti


Etiketler: Kuzey Amerika  levha  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03  May

ABD’nin soğuk sac ithalatı Mart ayında %5,2 arttı
30  Nis

ABD’nin sıcak sac ithalatı Mart ayında %12,8 düştü
28  Nis

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %43,1 arttı
12  Nis

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat ayında %1,5 arttı
07  Nis

ABD’nin sıcak sac ithalatı Şubat ayında %64,3 arttı