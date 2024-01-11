ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında %16,1 geriledi

Perşembe, 11 Ocak 2024 09:54:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %16,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %20,8 düşüşle 91.789 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 90,5 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 105,5 milyon $’a kıyasla 75,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 53.859 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 65.292 mt’a kıyasla 52.005 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.168 mt ile Meksika, 11.711 mt ile Güney Kore, 9.486 ile Hollanda ve 4.694 mt ile Almanya takip etti.