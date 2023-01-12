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ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında %11,7 arttı

Perşembe, 12 Ocak 2023 09:03:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 artışla ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %34,1 düşüşle 115.897 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 97,8 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 201,4 milyon $’a kıyasla 105,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 58.834 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 84.563 mt’a kıyasla 65.292 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.845 mt ile Meksika, 13.242 mt ile Almanya, 7.075 mt ile Hollanda ve 3.331 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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