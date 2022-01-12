ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında %0,5 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:12:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %0,5 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %284,3 artışla 175.817 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 186,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 27,4 milyon $’a kıyasla 201,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 97.396 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 28.386 mt’a kıyasla 84.563 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 32.246 mt ile Meksika, 18.685 mt ile Hollanda, 9.082 mt ile Almanya ve 8.374 mt ile Türkiye takip etti.