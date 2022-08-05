ABD’nin rulo levha ithalatı Haziran ayında %28,1 arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:01:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %28,1 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %44,3 artışla 158.419 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 161,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 122,8 milyon $’a kıyasla 212,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 80.940 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 61.996 mt’a kıyasla 84.049 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 34.739 mt ile Meksika, 14.856 mt ile Güney Kore, 13.091 mt ile İsveç ve 6.521 mt ile Hollanda takip etti.