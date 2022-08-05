﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ithalatı Haziran ayında %28,1 arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:01:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %28,1 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %44,3 artışla 158.419 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 161,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 122,8 milyon $’a kıyasla 212,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 80.940 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 61.996 mt’a kıyasla 84.049 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 34.739 mt ile Meksika, 14.856 mt ile Güney Kore, 13.091 mt ile İsveç ve 6.521 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Klöckner, Nucor’un yeni tesisine levha üretimi için yatırım yapıyor

05 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de yerel çelik levha fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından sabit

05 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz sonunda %7,3 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %0,8 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 31. Hafta

04 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel ve ithal levha teklifleri bir kez daha sertçe düştü

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Shagang Group Ağustos ayı için yerel orta kalınlıkta levha fiyatlarını 74$/mt düşürdü

02 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik levha teklifleri yerel fiyatlardaki artışın desteğiyle sabit

01 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor levha fiyatlarını 132$/mt düşürdü

01 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,1 arttı

29 Tem | Çelik Haberler