ABD’nin rulo levha ithalatı Haziran ayında %12,6 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:07:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %12,6 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %118,7 artışla 114.107 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 106,6 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 31,8 milyon $’a kıyasla 121,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 61.335 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 29.261 mt’a kıyasla 65.938 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 14.874 mt ile Türkiye, 9.183 mt ile Hollanda, 6.998 mt ile Güney Kore ve 6.670 mt ile Japonya takip etti.