ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül ayında %28,4 düştü

Salı, 08 Kasım 2022 09:03:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %28,4 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %18,7 düşüşle 95.689 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 155,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 178,7 milyon $’a kıyasla 97,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 61.451 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 58.545 mt’a kıyasla 57.703 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 21.620 mt ile Meksika, 4.065 mt ile Hollanda, 3.934 mt ile Güney Kore ve 2.502 mt ile İsveç takip etti.