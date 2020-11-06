ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül ayında %27,5 arttı

Cuma, 06 Kasım 2020 10:04:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos ayına göre %27,5 artış ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %22,9 düşüşle 55.318 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 24,6 milyon $ ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 47,1 milyon $’a kıyasla 28,9 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 32.265 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında yapılan 53.817 mt’a kıyasla 38.779 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.927 mt ile Güney Kore, 2.652 mt ile Hollanda, 1.117 mt ile İsveç ve 1.019 mt ile Yeni Zelanda takip etti.