ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül ayında %22 arttı

Cuma, 05 Kasım 2021 09:06:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %22 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %202,8 artışla 167.510 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 139,9 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 28,9 milyon $’a kıyasla 177,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 93.284 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 38.779 mt’a kıyasla 97.473 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.435 mt ile Meksika, 12.612 mt ile Hollanda, 11.517 mt ile Almanya ve 10.045 mt ile Türkiye takip etti.