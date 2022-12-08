ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayında %8,5 arttı

Perşembe, 08 Aralık 2022 09:03:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %8,5 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %31,6 düşüşle 103.780 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 97,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 187 milyon $’a kıyasla 97,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 57.703 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 59.194 mt’a kıyasla 58.834 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.936 mt ile Meksika, 9.753 mt ile Güney Kore, 8.482 mt ile Hollanda ve 2.102 mt ile Almanya takip etti.