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ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayında %4,1 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 09:10:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %4,1 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %281,6 artışla 126.865 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 178,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a kıyasla 186,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 98.034 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 34.707 mt’a kıyasla 97.396 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 26.120 mt ile Meksika, 14.618 mt ile Türkiye, 9.087 mt ile Almanya ve 8.401 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  yassı ürünler  çelik üretimi  levha  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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