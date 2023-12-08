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ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayında %25,7 arttı

Cuma, 08 Aralık 2023 09:15:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %25,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 109.361 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 80,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 97,9 milyon $’a kıyasla 90,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 51.096 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 58.834 mt’a kıyasla 53.859 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.679 mt ile Güney Kore, 11.169 mt ile Almanya, 9.879 ile Hollanda ve 7.075 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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