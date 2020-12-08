ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayında %17,2 düştü

Salı, 08 Aralık 2020 10:08:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül ayına göre %17,2 ve geçen yılın Ekim ayına kıyasla %43,9 düşüşle 45.825 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 28,9 milyon $ ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a kıyasla 25,9 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 38.779 mt’a ve geçen yılın Ekim ayında yapılan 63.619 mt’a kıyasla 37.707 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 3.772 mt ile Güney Kore, 2.045 mt ile Almanya, 2.042 mt ile Hollanda ve 1.189 mt ile İsveç takip etti.