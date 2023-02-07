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ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında %6,6 arttı

Salı, 07 Şubat 2023 09:04:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6,6 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 123.529 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 105,5 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 223,9 milyon $’a kıyasla 109,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 65.292 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 62.394 mt’a kıyasla 69.828 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 29.718 mt ile Meksika, 8.624 mt ile Almanya, 5.013 mt ile Güney Kore ve 3.947 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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