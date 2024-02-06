﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında %26,7 yükseldi

Salı, 06 Şubat 2024 09:29:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %26,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 düşüşle 116.307 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 75,9 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 109,5 milyon $’a kıyasla 94,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 52.005 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 69.828 mt’a kıyasla 63.486 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.258 mt ile Meksika, 12.583 mt ile Almanya, 10.425 ile Güney Kore ve 5.692 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak sonunda %5,2 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Shagang Group Şubat ayı için yerel levha fiyatlarını değiştirmedi

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyretti

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 22-28 Ocak döneminde hafifçe yükseldi

02 Şub | Çelik Haberler

ABD İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

01 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2024

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

31 Oca | Çelik Haberler

Dongkuk Steel ihracat piyasalarında rekabet gücünü artırmak istiyor

30 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları piyasadaki durgunluk nedeniyle peş peşe üçüncü hafta yatay seyretti

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab