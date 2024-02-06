ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında %26,7 yükseldi

Salı, 06 Şubat 2024 09:29:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %26,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 düşüşle 116.307 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 75,9 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 109,5 milyon $’a kıyasla 94,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 52.005 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 69.828 mt’a kıyasla 63.486 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.258 mt ile Meksika, 12.583 mt ile Almanya, 10.425 ile Güney Kore ve 5.692 mt ile Hollanda takip etti.