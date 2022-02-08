ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında %18,5 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 09:03:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %18,5 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %69,3 artışla 143.226 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 201,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a kıyasla 223,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 84.563 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 48.151 mt’a kıyasla 62.557 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 27.023 mt ile Meksika, 12.694 mt ile Almanya, 7.396 mt ile İsveç ve 6.662 mt ile Güney Kore takip etti.