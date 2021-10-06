ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos ayında %8,8 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 09:03:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %8,8 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %216,5 artışla 137.264 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 127,6 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 24,6 milyon $’a kıyasla 139,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 80.353 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 32.265 mt’a kıyasla 93.284 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.834 mt ile Almanya, 8.335 mt ile Meksika, 5.899 mt ile Güney Kore ve 5.565 mt ile Hollanda takip etti.