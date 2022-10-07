ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos ayında %4,1 düştü

Cuma, 07 Ekim 2022 09:04:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %39,2 artışla 133.696 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 178,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 139,8 milyon $’a kıyasla 155,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 61.716 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 59.036 mt’a kıyasla 61.451 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 33.903 mt ile Meksika, 11.639 mt ile Güney Kore, 10.573 mt ile Hollanda ve 6.475 mt ile Almanya takip etti.