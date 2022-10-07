﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ithalatı Ağustos ayında %4,1 düştü

Cuma, 07 Ekim 2022 09:04:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %39,2 artışla 133.696 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 178,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 139,8 milyon $’a kıyasla 155,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 61.716 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 59.036 mt’a kıyasla 61.451 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 33.903 mt ile Meksika, 11.639 mt ile Güney Kore, 10.573 mt ile Hollanda ve 6.475 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayında %7,9 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal çelik levha fiyatları sertçe düştü, talep orta seviyelerde

06 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 40. Hafta

06 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Outokumpu Aalten levha servis merkezini Roba Holdings’e devretti

05 Eki | Çelik Haberler

Türk haddeciler kaplamalı ve soğuk rulo sac tekliflerini yakın zamanda yükseltebilir

30 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,4 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de yerel levha fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından sabit

30 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 39. Hafta

29 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %15,5 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları düşse de yakında toparlanabilir

26 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab