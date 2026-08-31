ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %5,9 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %40,6 düşüşle 2.207 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 3 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 4,2 milyon $'a kıyasla 2,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 88 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 310 mt'a kıyasla 448 mt ile Pakistan oldu. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.