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ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %5,9 azaldı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 10:06:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %40,6 düşüşle 2.207 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 3 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 4,2 milyon $'a kıyasla 2,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 88 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 310 mt'a kıyasla 448 mt ile Pakistan oldu. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.

Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 15 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 2,5 mm
Genişlik 1.000 mm
Boy 2.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

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