ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %18,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %18,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %37,5 düşüşle 52.611 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 41,14 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 54,70 milyon $'a kıyasla 34,17 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 11.172 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.561 mt'a kıyasla 12.815 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 12.017 mt ile Vietnam, 10.917 mt ile Güney Kore, 4.894 mt ile Cezayir ve 4.534 mt ile Brezilya takip etti.