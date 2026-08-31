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ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %18,2 düştü

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 10:01:06 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %18,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %37,5 düşüşle 52.611 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 41,14 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 54,70 milyon $'a kıyasla 34,17 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 11.172 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.561 mt'a kıyasla 12.815 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 12.017 mt ile Vietnam, 10.917 mt ile Güney Kore, 4.894 mt ile Cezayir ve 4.534 mt ile Brezilya takip etti.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Baklavalı Sac

Kalınlık 2 - 10 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 6 - 12 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 6.000 - 12.000 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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