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ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %25,7 düştü

Cuma, 28 Ağustos 2026 09:52:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %25,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,6 düşüşle 57.671 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 93,51 milyon $'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 153,64 milyon $'a kıyasla 77,98 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 9.746 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 7.977 mt'a kıyasla 14.527 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 12.662 mt ile Almanya, 7.236 mt ile Türkiye, 6.233 mt ile Hollanda, 5.235 mt ile Güney Kore ve 4.886 mt ile İspanya takip etti.

Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
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