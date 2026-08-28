ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Haziran ayında aylık %25,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %25,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,6 düşüşle 57.671 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 93,51 milyon $'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 153,64 milyon $'a kıyasla 77,98 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 9.746 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 7.977 mt'a kıyasla 14.527 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 12.662 mt ile Almanya, 7.236 mt ile Türkiye, 6.233 mt ile Hollanda, 5.235 mt ile Güney Kore ve 4.886 mt ile İspanya takip etti.