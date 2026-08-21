ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Haziran ayında %17,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Haziran ayında aylık %17,9 ve yıllık %66,7 artışla 50.577 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 49,2 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 33,7 milyon $'a kıyasla 60,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mayıs ayında kaydedilen 37.063 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.577 mt'a kıyasla 43.033 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 6.832 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.