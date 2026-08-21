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ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Haziran ayında %17,9 arttı

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:13:49 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Haziran ayında aylık %17,9 ve yıllık %66,7 artışla 50.577 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 49,2 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 33,7 milyon $'a kıyasla 60,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mayıs ayında kaydedilen 37.063 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.577 mt'a kıyasla 43.033 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 6.832 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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