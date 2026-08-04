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ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %16,5 geriledi

Salı, 04 Ağustos 2026 09:57:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %16,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %34,1 düşüşle 2.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 3,4 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 3,8 milyon $'a kıyasla 3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 852 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 895 mt'a kıyasla 635 mt ile Hindistan oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Genişletilmiş Levha
Kalınlık:  1 - 5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  1.000 - 6.000 mm
S235JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  50 - 200 mm
Genişlik:  1.000 - 3.500 mm
Boy:  6.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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