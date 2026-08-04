ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %16,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin teneke levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %16,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %34,1 düşüşle 2.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 3,4 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 3,8 milyon $'a kıyasla 3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 852 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 895 mt'a kıyasla 635 mt ile Hindistan oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.