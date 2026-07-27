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ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Mayıs ayında %2,1 düştü

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:14:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %46,2 artışla 42.913 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 50,0 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 34,1 milyon $'a kıyasla 49,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Nisan ayında kaydedilen 38.911 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 24.290 mt'a kıyasla 37.063 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 5.399 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Genişletilmiş Levha
Kalınlık:  1 - 5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  1.000 - 6.000 mm
S235JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  50 - 200 mm
Genişlik:  1.000 - 3.500 mm
Boy:  6.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör




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