ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Mayıs ayında %2,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %46,2 artışla 42.913 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 50,0 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 34,1 milyon $'a kıyasla 49,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Nisan ayında kaydedilen 38.911 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 24.290 mt'a kıyasla 37.063 mt ile Meksika'ya yaptı. Meksika'yı 5.399 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.