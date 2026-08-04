ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %78,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %78,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %35,7 düşüşle 64.344 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 25,97 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 70,70 milyon $'a kıyasla 41,14 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 1.838 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 9.410 mt'a kıyasla 33.063 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 11.172 mt ile Kanada, 5.605 mt ile Brezilya, 3.573 mt ile Hollanda ve 2.653 mt ile Vietnam takip etti.