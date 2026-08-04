 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %78,6 arttı

Salı, 04 Ağustos 2026 09:53:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin rulo levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %78,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %35,7 düşüşle 64.344 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 25,97 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 70,70 milyon $'a kıyasla 41,14 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 1.838 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 9.410 mt'a kıyasla 33.063 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 11.172 mt ile Kanada, 5.605 mt ile Brezilya, 3.573 mt ile Hollanda ve 2.653 mt ile Vietnam takip etti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,1 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Genişletilmiş Levha
Kalınlık:  1 - 5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  1.000 - 6.000 mm
S235JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  50 - 200 mm
Genişlik:  1.000 - 3.500 mm
Boy:  6.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %16,5 geriledi

04 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %16,5 düştü

03 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin rulo levha ihracatı 2026 yılının Mayıs ayında %2,1 düştü

27 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %0,6 düştü

20 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Nisan ayında %22,5 düşüş gösterdi

30 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Nisan ayında %50,3 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Nisan ayında keskin artış kaydetti

29 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,8 artış gösterdi

19 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Nisan ayında %1,7 artış kaydetti

15 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Mart ayında %7,3 düştü

25 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis