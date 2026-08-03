ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %16,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilere göre ABD'nin teneke levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %16,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,6 düşüşle 77.612 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 111,44 milyon $'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 178,57 milyon $'a kıyasla 93,51 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 20.700 mt'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 20.861 mt'a kıyasla 23.619 mt ile Çin oldu. Çin'i 12.123 mt ile Almanya, 9.883 mt ile Hollanda, 9.746 mt ile Kanada, 5.549 mt ile Güney Kore ve 5.351 mt ile İspanya takip etti.