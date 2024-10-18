ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos'ta aylık %23 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %23 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %16,4 artışla 42.980 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 34,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 39,1 milyon $’a kıyasla 46,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Temmuz ayında kaydedilen 24.566 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.866 mt’a kıyasla 33.890 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.481 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.