 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ihracatı Temmuz’da aylık %13 düştü

Pazartesi, 16 Eylül 2024 13:46:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %13 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,2 düşüşle 33.093 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 40,8 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a kıyasla 34,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Haziran ayında kaydedilen 24.625 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 22.079 mt’a kıyasla 24.566 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.305 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da kalın levha ihracatı Ağustos ayında azaldı

16 Eyl | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemelerin nihai sonucunu açıkladı

13 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz’da aylık %1,1 yükseldi

13 Eyl | Çelik Haberler

Çinli JISCO, SMS Group’tan yeni kalın levha tesisi sipariş etti

12 Eyl | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2-8 Eylül döneminde hafifçe gevşedi

12 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de levha fiyatları aylık bazda çok değişmedi

11 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Temmuz’da aylık %3,12 artış kaydetti

10 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yerel fiyatların gevşemesinin ardından sertçe düştü

09 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Kore Çin’den ithal paslanmaz levhaya antidamping soruşturması başlattı

09 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 36. Hafta, 2024

05 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis