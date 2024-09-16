ABD’nin rulo levha ihracatı Temmuz’da aylık %13 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %13 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,2 düşüşle 33.093 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 40,8 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a kıyasla 34,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Haziran ayında kaydedilen 24.625 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 22.079 mt’a kıyasla 24.566 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.305 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.