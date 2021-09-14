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ABD’nin rulo levha ihracatı Temmuz ayında %8,3 düştü

Salı, 14 Eylül 2021 09:11:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %8,3 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %39,5 artışla 39.178 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 44,2 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 22,1 milyon $’a kıyasla 43,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Haziran ayında kaydedilen 32.037 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 18.204 mt’a kıyasla 29.006 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.869 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: levha  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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