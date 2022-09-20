ABD’nin rulo levha ihracatı Temmuz ayında %18,1 arttı

Salı, 20 Eylül 2022 09:06:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,1 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %7,2 artışla 41.986 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 37,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a kıyasla 46,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Haziran ayında kaydedilen 24.763 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 29.006 mt’a kıyasla 24.867 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 16.275 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.