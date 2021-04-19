ABD’nin rulo levha ihracatı Şubat ayında %15,4 düştü

Pazartesi, 19 Nisan 2021 17:43:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Şubat ayında ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak ayına kıyasla %15,4 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 36.395 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 37,9 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 31,5 milyon $’a kıyasla 33,5 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ocak ayında yaptığı 32.265 mt ve geçen yıl Şubat ayında yaptığı 30.482 mt’a kıyasla, 28.348 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 7.637 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.