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ABD’nin rulo levha ihracatı Şubat ayında %14,9 arttı

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:42:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %14,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %37,2 artışla 41.774 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 38,5 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 37,9 milyon $’a kıyasla 46,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ocak ayında kaydedilen 24.338 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 27.865 mt’a kıyasla 29.143 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 12.285 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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