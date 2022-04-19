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ABD’nin rulo levha ihracatı Şubat ayında %0,9 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 09:13:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %13,5 artışla 41.319 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 48,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 33,5 milyon $’a kıyasla 45,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ocak ayında kaydedilen 23.995 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 28.348 mt’a kıyasla 33.114 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 5.269 mt ile Kanada, 1.344 mt ile Güney Afrika ve 1.247 mt ile Endonezya takip etti.


Etiketler: levha yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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