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ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak ayında %29,4 arttı

Salı, 19 Mart 2024 09:21:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %29,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,1 artışla 36.367 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a kıyasla 38,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Aralık ayında kaydedilen 21.808 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 18.581 mt’a kıyasla 24.338 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 11.791 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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