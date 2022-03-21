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ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak ayında %13,8 düştü

Pazartesi, 21 Mart 2022 09:12:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %13,8 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %4,8 düşüşle 40.943 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 50,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 37,9 milyon $’a kıyasla 48,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Aralık ayında kaydedilen 32.540 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 32.265 mt’a kıyasla 23.995 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 16.826 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: levha  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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