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ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak ayında %12,9 arttı

Çarşamba, 17 Mart 2021 10:39:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Ocak ayında ABD’nin rulo levha ihracatı Aralık ayına kıyasla %12,9 artış fakat geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşüşle 43.016 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 29,9 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 36,4 milyon $’a kıyasla 37,9 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, Aralık ayında yaptığı 28.017 mt ve geçen yıl Ocak ayında yaptığı 30.482 mt’a kıyasla, 32.265 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 10.382 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  levha  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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