﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ihracatı Nisan ayında %41,9 arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 09:10:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %41,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %31,1 artışla 52.321 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 45,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 38,9 milyon $’a kıyasla 52,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mart ayında kaydedilen 26.584 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 30.892 mt’a kıyasla 39.548 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 12.539 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yerel çelik levha fiyatları

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel ve ithal levha fiyatları zayıf piyasa göstergeleri nedeniyle düştü

16 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %14,5 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 24. Hafta

16 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Nisan ayında %11,5 düştü

14 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları hafifçe düştü

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Temmuz ayı teslimatlı yerel yassı mamul fiyatlarını sabit tuttu

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Nisan ayında %1,6 düştü

10 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel çelik levha fiyatları nispeten yatay, ithal teklifler düşmeye devam ediyor

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab