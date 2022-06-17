ABD’nin rulo levha ihracatı Nisan ayında %41,9 arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 09:10:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %41,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %31,1 artışla 52.321 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 45,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 38,9 milyon $’a kıyasla 52,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mart ayında kaydedilen 26.584 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 30.892 mt’a kıyasla 39.548 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 12.539 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.