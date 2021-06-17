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ABD’nin rulo levha ihracatı Nisan ayında %2,4 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 09:31:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %2,4 düşüşle ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %48,3 artışla 39.904 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 43,2 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a kıyasla 38,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mart ayında kaydedilen 32.619 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 18.465 mt’a kıyasla 30.892 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 8.810 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  levha  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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