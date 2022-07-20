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ABD’nin rulo levha ihracatı Mayıs ayında %18,7 düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 09:12:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %25,8 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %14,4 düşüşle 38.803 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 52,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a kıyasla 37,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Nisan ayında kaydedilen 39.548 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 39.061 mt’a kıyasla 26.597 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.503 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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