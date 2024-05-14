ABD’nin rulo levha ihracatı Mart’ta aylık %0,9 geriledi

Salı, 14 Mayıs 2024 11:39:19 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin rulo levha ihracatı, aylık %0,9 düşüş ve yıllık %2,6 artışla 41.374 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 46,6 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 41,2 milyon $’a kıyasla 43,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını Şubat ayında kaydedilen 29.143 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 27.964 mt’a kıyasla 29.995 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 11.128 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.