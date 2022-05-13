ABD’nin rulo levha ihracatı Mart ayında %10,8 düştü

Cuma, 13 Mayıs 2022 09:12:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %10,8 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,9 düşüşle 36.867 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 43,2 milyon $’a kıyasla 45,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Şubat ayında kaydedilen 33.113 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 32.619 mt’a kıyasla 26.583 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 10.003 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.