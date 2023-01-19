ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında %5,8 arttı

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:08:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %36,7 düşüşle 37.099 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a kıyasla 31 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 20.588 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 33.651 mt’a kıyasla 17.739 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 11.045 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.