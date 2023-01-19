﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında %5,8 arttı

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:08:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %36,7 düşüşle 37.099 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a kıyasla 31 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 20.588 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 33.651 mt’a kıyasla 17.739 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 11.045 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 9-18 Ocak döneminde hafifçe arttı

19 Oca | Çelik Haberler

SSAB Americas’ın levha fiyatlarındaki 66$/mt’luk artış talep görecek mi?

19 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları tatil öncesi daha da arttı

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %2,2 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Aralık ayında yeniden arttı

13 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye levha piyasasında fiyatlar satışların toparlanmasıyla 20-50$/mt yükseldi

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2-8 Ocak döneminde hafifçe arttı

12 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yerel levha fiyatları

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD 11 ülkeden ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

12 Oca | Çelik Haberler