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ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında %22,7 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 09:11:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %22,7 artışla ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %1,9 düşüşle 46.393 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 39,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 29,4 milyon $’a kıyasla 49,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ekim ayında kaydedilen 25.839 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 38.537 mt’a kıyasla 33.651 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 12.597 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  levha  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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