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ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında %21,6 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 09:20:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %21,6 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %4,6 düşüşle 27.994 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 31 milyon $’a kıyasla 28,4 milyon $ oldu

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 14.739 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 17.739 mt’a kıyasla 18.745 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.859 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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