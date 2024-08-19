ABD’nin rulo levha ihracatı Haziran ayında aylık %24,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %24,6 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %19 düşüşle 38.059 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 48,6 milyon $’a kıyasla 40,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Mayıs ayında kaydedilen 19.606 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 31.476 mt’a kıyasla 24.625 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 13.267 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.