ABD’nin rulo levha ihracatı Haziran ayında %8,4 düştü

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:11:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %8,4 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %16,8 düşüşle 35.559 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 37,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 44,2 milyon $’a kıyasla 37,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mayıs ayında kaydedilen 26.597 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 32.037 mt’a kıyasla 24.763 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 10.177 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.