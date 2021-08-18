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ABD’nin rulo levha ihracatı Haziran ayında %5,8 düştü

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 09:12:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,8 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %112,4 artışla 42.735 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 44,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Mayıs ayında kaydedilen 39.061 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 14.408 mt’a kıyasla 32.037 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 10.477 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  ABD  Kuzey Amerika  levha  |  benzer haberler »


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