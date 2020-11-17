ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %44,2 arttı

Salı, 17 Kasım 2020 11:05:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos ayına kıyasla %44,2 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,8 artışla 39.108 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 22,2 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a kıyasla 30,9 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ağustos ayında yaptığı 21.591 mt ve önceki yıl Eylül ayında yaptığı 26.315 mt’a kıyasla, 30.870 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 7.392 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.