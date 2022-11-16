ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %37,8 azaldı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 09:10:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %37,8 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %28,3 düşüşle 29.240 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 44,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a kıyasla 31,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ağustos ayında kaydedilen 32.449 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 29.665 mt’a kıyasla 18.814 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 9.992 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.