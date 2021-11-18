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ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %3,2 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 09:08:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %3,2 artışla ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %4,2 düşüşle 40.759 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 32,5 milyon $’a kıyasla 45,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ağustos ayında kaydedilen 29.679 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 33.374 mt’a kıyasla 29.665 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 10.964 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: levha  çelik üretimi  ABD  yassı ürünler  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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